1873 taucht ein namenloser Fremder in der Kleinstadt Absolution in Arizona auf. Er ist verletzt, kann sich an nichts erinnern und trägt eine merkwürdige Metallmanschette am Arm. Sheriff John Taggart identifiziert ihn als den gesuchten Verbrecher Jake Lonergan (Daniel Craig, l., mit Harrison Ford) und will ihn ins Staatsgefängnis bringen. Da greifen brutale Aliens den Ort an, und eine mutige Truppe Cowboys nimmt die Verteidigung auf.