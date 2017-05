Der neue Tag in der Karlsklinik beginnt turbulent: Gleich zwei Notfälle halten Betty, Lizzy und Talula auf Trab. Während Betty und Lewandowski die attraktive Barbara Rehmann mit einem Schlaganfall-Verdacht aufnehmen, versorgen Dr. von Arnstett und Lizzy das Sportler-Ehepaar Nadja und Paul nach einem schweren Fahrradunfall. Beide Fälle haben es in sich. Dr. Behring, von Lewandowski im Rehmann-Fall zu Rate gezogen, reagiert nach einem Blick in die Krankenakte ungewöhnlich harsch und übergibt seinem Kollegen die volle Verantwortung für die Patientin. Als Rehmann unter Lewandowskis Behandlung einen schweren Allergie-Schock erleidet, weiß Behring plötzlich genau über eine Medikamentenunverträglichkeit der Patientin Bescheid. Bevor Betty die Verbindung zwischen den beiden aufdecken kann, sieht sie sich mit den Folgen ihres nächtlichen Online Chats auf der Datingplattform konfrontiert: Turbo35 alias Andreas Dorfler steht mit einer Rose vor dem Schwesternzimmer und ist definitiv nicht Bettys Typ. Diesmal kann Lizzy nicht einspringen, um ihre Kollegin aus dieser peinlichen Situation zu befreien. Nicht genug, dass sie ausgerechnet mit Dr. von Arnstett das Sportlerpärchen versorgen muss, zu allem Überfluss stellt ihr Paul auch noch eine Gewissensfrage. Wie würde Lizzy entscheiden? Soll er die komplizierte Operation riskieren, von der ihm Dr. von Arnstett abrät, oder sich mit der drohenden Querschnittslähmung abfinden? Während Lizzy mit sich ringt, welchen Rat sie ihm geben darf, entdeckt Betty die Verbindung zwischen Behring und der Schlaganfall-Patientin.