The Big Bang Theory Heute | Pro7 | 20:15 - 20:45 Uhr | Sitcom Infos

Mehr Termine Inhalt Am Tag der Verliebten hat Amy etwas ganz Besonderes für ihren Freund Sheldon geplant: Ein Dinner in einem aufwendig wieder hergestellten Eisenbahnwagon. Doch der Abend verläuft nicht wie erhofft, weil sich Sheldon mal wieder mit jemandem anlegen muss. Penny und Leonard passen derweil auf Rajs Hund auf - oder besser gesagt, versuchen es. Untertitel: Eisenbahn-Romantik Laufzeit: 30 Minuten Genre: Sitcom, USA 2014 Regie: Mark Cendrowski Folge: 15 Schauspieler: Leonard Hofstadter Johnny Galecki Sheldon Cooper Jim Parsons Howard Wolowitz Simon Helberg Rajesh Koothrappali Kunal Nayyar Penny Kaley Cuoco Amy Farrah Fowler Mayim Bialik Weitere Empfehlungen