Malcolm mittendrin Heute | ORF 1 | 08:10 - 08:30 Uhr | Comedyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Herkabe setzt Malcolm unter Druck. Er merkt, dass Malcolm ohne Weiteres in der Lage ist, seine schulischen Leistungen zu toppen. Jamies Aufpasserin geht Claire mächtig auf den Geist. Doch plötzlich kommt die Babysitterin ums Leben... Original-Titel: Malcolm in the Middle Untertitel: Malcolm verteidigt Reese Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2005 Regie: Bryan Cranston Folge: 9 FSK: 12 Schauspieler: Malcolm Frankie Muniz Lois Jane Kaczmarek Hal Bryan Cranston Dewey Erik Per Sullivan Francis Christopher Masterson Francis Christopher Kennedy Masterson Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets