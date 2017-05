(a) Hildy und Grim wollen mal wieder die Herrschaft an sich reißen und hexen Zauberschuhe, die nicht mehr aufhören zu laufen. Diese verteilen sie kostenlos an alle Bewohner. Einzig Brummbär und Cobby können Jollywood nun noch retten. (b) Grim beschließt endlich schlau zu werden. Durch den berühmten Schlaumeierstein wird er schließlich zu einem Genie und ist nun in der Lage, die 7Z zu überlisten.