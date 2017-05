Das Lied: Laa-Laa geht im Teletubby-Land spazieren und denkt sich ein hübsches Lied zu jeder Sache aus, die sie dabei so sieht. Als Tinky Winky, Dipsy und Po sie später fragen, was sie gemacht hat, singt sie ihnen das Lied über alles, was sie gesehen hat, einfach vor. Alle gemeinsam wiederholen sie das Lied und schauen dann im Film, wie Kinder in einem Kinderchor singen.