Mitreißende Geschichten, ungemein liebevoll gezeichnete Figuren und die faszinierende Welt des höfischen Wiener Lebens: In der entzückenden Fantasyserie rund um die größte Liebesgeschichte aller Zeiten bleiben keine Wünsche offen! Frisch verliebt, geraten der junge Kaiser Franz Joseph und seine Sissi in ein turbulentes Abenteuer nach dem anderen. Bayernprinzessin Sissi sprüht vor Energie, Charme und Lebensfreude. Vor allem Tiere liebt die aufgeweckte Adelige über alles. Über ein magisches Armband ist es ihr sogar möglich, mit den Tieren zu kommunizieren. Als Sissi von ihrer Mutter in die Kaiserstadt Wien mitgenommen wird, ist der junge Regent Franz Joseph auf Anhieb wie verzaubert von ihrer herzerfrischend unbefangenen Lebensart. Obwohl ihm eigentlich ihre Schwester versprochen ist, will er unbedingt Sissi zu seiner Frau nehmen. Doch der Weg zum gemeinsamen Glück ist gespickt mit Stolpersteinen.