Tom und Jerry und der Zauberer von Oz Heute | Super RTL | 20:15 - 21:20 Uhr | TV-Zeichentrickfilm

Ein Wirbelsturm trägt die kleine Dorothy aus Kansas zusammen mit Hündchen Toto sowie Tom und Jerry ins ferne Zauberreich Oz, das jenseits des Regenbogens liegt. Nur die hier herrschende Zauberer kann sie alle n ihr Zuhause zurückbringen. Die vier machen die Bekanntschaft eines blechernen Mannes, einer Vogelscheuche und eines ängstlichen Löwen. Können die ihnen bei der Suche helfen? Original-Titel: Tom and Jerry & The Wizard of Oz Laufzeit: 65 Minuten Genre: TV-Zeichentrickfilm, USA 2011 Regie: Tony Cervone FSK: 6 Schauspieler: Dorothy Grey Griffin The Wizard of Oz/Butch/Droopy Joe Alaskey Scarecrow Michael Gough The Tin Man Rob Paulsen The Cowardly Lion Todd Stashwick Auntie Em/Glinda Frances Conroy