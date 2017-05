Inspector Gadget Heute | Toggo Plus | 20:45 - 21:15 Uhr | Animationsserie Infos

Mehr Termine Inhalt 1.: MADtana Jones hat von Dr. Kralle den Befehl bekommen, zur Osterinsel zu reisen, um dort die Statuen zu aktivieren. Mit deren Hilfe möchte Dr. Kralle Metro City zerstören. Können Gadget und Sophia MADtana Jones aufhalten und die Stadt retten? 2. Dr. Kralle will den magnetischen Pokal beim Formel 11 Rennen gewinnen, mit dessen Hilfe er alle Sicherheitskameras in Metro City zerstören kann. Untertitel: Auf Hut-Suche / Das Formel 11 Rennen Laufzeit: 30 Minuten Genre: Animationsserie, CDN, USA 2014 FSK: 6