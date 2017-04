Neun Paare tanzen um den Aufstieg - eines muss "Dancing Stars" verlassen: Am Freitag, dem 21. April 2017, eröffnen Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger live um 20.15 Uhr in ORF eins die vierte Show des ORF-Tanzevents. Noch mit im Bewerb sind: Martin Ferdiny & Maria Santner, Ana Milva Gomes & Thomas Kraml, Riem Higazi & Dimitar Stefanin, Niki Hosp & Willi Gabalier, Volker Piesczek & Alexandra Scheriau, Otto Retzer & Roswitha Wieland, Walter Schachner & Lenka Pohoralek, Norbert Schneider & Conny Kreuter und Monica Weinzettl & Florian Gschaider. Mit Rumba, Samba, Tango, Quickstepp, Slowfox und Jive stehen dieses Mal sechs verschiedene Tänze auf der Tanzkarte. Bis zu zehn Punkte für die Tanzleistungen der "Dancing Stars" vergeben wieder Nicole Hansen, Dirk Heidemann, Karina Sarkissova und Balázs Ekker. Im Showprogramm performt diesmal Österreichs Song-Contest-Hoffnung Nathan Trent seinen Song "Running on Air", mit dem er am 11.. Mai in Kiew im zweiten ESC-Semifinale um den Einzug ins große Finale des "Eurovision Song Contest" 2017 singt. Nathan Trent hat zur Einstimmung auf den größten Musikwettbewerb der Welt heute übrigens gemeinsam mit der deutschen ESC-Teilnehmerin Levina das Haus der Musik in Wien besucht (Fotos davon sind ab sofort unter foto.ORF.at abrufbar). "Dancing Stars" am 21. April: Musikauswahl und Votingnummern Unter 09010 5909 und der angehängten Startnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) kann für den jeweiligen Favoriten abgestimmt werden. Die Votingnummern müssen nicht der Startreihenfolge entsprechen. Paar 01: Monica Weinzettl & Florian Gschaider: "Set Fire to the Rain" (Rumba) Paar 02: Norbert Schneider & Conny Kreuter: "Say You, Say Me" (Rumba) Paar 04: Volker Piesczek & Alexandra Scheriau: "Soul Bossa Nova" (Samba) Paar 05: Ana Milva Gomes & Thomas Kraml: "Goldfinger" (Tango) Paar 06: Martin Ferdiny & Maria Santner: "Get Out of Your Lazy Bed" (Quickstepp) Paar 07: Niki Hosp & Willi Gabalier: "Nah Neh Nah" (Quickstepp) Paar 08: Otto Retzer & Roswitha Wieland: "Frauen regier'n die Welt" (Slowfox) Paar 09: Riem Higazi & Dimitar Stefanin: "Dream a Little Dream of Me" (Slowfox) Paar 10: Walter Schachner & Lenka Pohoralek: "I'll Be There for You" (Jive)