Ein ganz besonderes Open-Air-Konzert findet am Abend des 29. Mai im barocken Ambiente des Schönbrunner Schlossparks statt: Die Wiener Philharmoniker bieten bei freiem Eintritt stimmungsvolle Musik unter der Leitung des weltberühmten Dirigenten Christoph Eschenbach. Der Gastdirigent vieler großen Orchester und Opernhäuser der Welt hat seit September 2010 die doppelte Leitung des John F. Kennedy Center for the Performing Arts sowie des National Symphony Orchestra in Washington D.C. Seit seiner Berufung im Jahr 2008 hat er eine Schlüsselrolle bei der Planung der Spielzeiten, der internationalen Festivals und besonderen Projekte für diese beiden renommierten Institutionen. Ein weiteres Highlight des Schönbrunnkonzertes wird der Solist Lang Lang sein. Mit weltweit ausverkauften Konzerthäusern gilt der chinesische Pianist als einer der einflussreichsten Musiker der Welt. Mit dem Sommernachtskonzert Schönbrunn knüpfen die Wiener Philharmoniker an die Vorjahre an, denn seit 2004 ist dieses Event sehr erfolgreich. Etwa 100.000 Besucher waren es allein im Vorjahr. Das Konzert wird weltweit in über 70 Länder ausgestrahlt - zum Teil auch live. 3sat überträgt das "Sommernachtskonzert Schönbrunn 2014" live zeitversetzt aus Wien. Mit dem "Sommernachtskonzert Schönbrunn 2014" startet der diesjährige "Festspielsommer" in 3sat, der bis September eine hochkarätige Auswahl von Konzerten der großen Klassikfestspiele im deutschsprachigen Raum zeigt. Am Freitag, 27. Juni, 20.15 Uhr, folgt als nächster Beitrag zum "Festspielsommer" das Live-Konzert der "Berliner Philharmoniker in der Waldbühne". - Hector Berlioz: Ouvertüre zu "Benvenuto Cellini"