The Roommate Morgen | ORF 1 | 01:50 - 03:15 Uhr | Thriller HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Voller Enthusiasmus stürzt sich Sara in ihr Modestudium in Los Angeles. Doch ihre nette Mitbewohnerin Rebecca entpuppt sich als äußerst besitzergreifend. Als Sara kaum noch einen Schritt ohne Rebecca tun kann, muss sie erfahren, dass die junge Frau psychisch sehr krank ist. Laufzeit: 85 Minuten Genre: Thriller, USA 2011 Regie: Christian E. Christiansen FSK: 12 Schauspieler: Rebecca Evans Leighton Meester Sara Matthews Minka Kelly Stephen Cam Gigandet Tracy Morgan Alyson Michalka Irene Danneel Ackles Alison Evans Frances Fisher Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets