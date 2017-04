Navy CIS: New Orleans Heute | Kabel eins | 20:15 - 21:10 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Ein gruseliger Leichenfund im Frachthafen von New Orleans ruft die Spezialisten des NCIS-Teams auf den Plan. Es geht um den Mord an Petty Officer Calvin Parks, dessen Körper die Spuren brutaler Misshandlungen aufweist. Pride und seine Kollegen gehen zunächst einem Hinweis nach, demzufolge der tote Unteroffizer krumme Geschäfte mit den Mitgliedern zweier stadtbekannter Straßengangs gemacht haben könnte. Doch diese Spur verläuft offenbar im Sand... Untertitel: Das gestiefelte Bein Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2014 Regie: Brian Kirk, Michael Zinberg Folge: 1 FSK: 12 Schauspieler: Dwayne Pride Scott Bakula Christopher LaSalle Lucas Black Meredith Brody Zoe McLellan Sebastian Lund Rob Kerkovich Dr. Loretta Wade CCH Pounder Patton Plame Daryl Mitchell Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets