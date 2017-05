NCIS: New Orleans Heute | Kabel eins | 20:15 - 21:10 Uhr | Krimiserie Infos

Die in einem Feuchtgebiet entsorgte Leiche eines hochrangigen Gesetzeshüters ruft das Team um die Special Agents Dwayne Pride, Meredith Brody und Christopher Lasalle auf den Plan. Zunächst besteht die Möglichkeit, dass das Opfer wegen seiner Tätigkeit in Guantanamo beseitigt worden ist. Doch noch ahnen die Spezialisten nicht, dass der Fall noch einige Wendungen parat hält und sich ganz anders entwickeln wird als gedacht... Untertitel: Der Fluch der Orchidee Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2014 Regie: Arvin Brown, Brian Kirk Folge: 5 FSK: 12 Schauspieler: Dwayne Pride Scott Bakula Dr. Loretta Wade CCH Pounder Sebastian Lund Rob Kerkovich Meredith Brody Zoe McLellan Christopher LaSalle Lucas Black Leon Vance Rocky Carroll