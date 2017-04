Die Eiskönigin: Party-Fieber Heute | ORF 1 | 08:00 - 08:10 Uhr | Making Of Infos

Es ist der Morgen von Prinzessin Annas Geburtstag und während das Geburtstagskind noch schläft, sind Elsa, Kristoff und Olaf schon emsig bei der Arbeit und bereiten ihre pompöse Überraschungs-Fete vor. Doch obwohl sich Elsa fast am meisten darauf freut, ihrer Schwester endlich den prächtigen Geburtstag zu bescheren, den sie verdient, ist ausgerechnet sie es, die die Party fast zum Platzen bringt. Laufzeit: 10 Minuten Genre: Making Of, D 2016 Regie: Chris Buck Schauspieler: Pia Allgaier Yvonne Greitzke Pia Allgaier Dina Kürten Leonhard Mahlich Claus Peter Damitz