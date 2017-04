Präsident Recep Erdogan stellt seine Bürger vor die Wahl: Ja oder nein zu einer tiefgreifenden Verfassungsreform. Erdogan möchte ein Präsidialsystem einführen, Kritiker sehen darin den Versuch möglichst viel Macht auf sich zu ziehen. Die Türkei am Scheideweg: Wie haben die Türken abgestimmt, mehrheitlich mit Hayir oder Evet? In welche Richtung steuert Präsident Erdogan sein Land nach dem Referendum? Dazu sendet Das Erste am Tag des Referendums in der Türkei einen "Brennpunkt"; es moderiert BR-Chefredakteur Christian Nitsche.