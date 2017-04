Moderation: Andreas Gröbl Motorsport 4-Rad: Formel 1 in China WEC in Silverstone Die Formel 1 macht am Wochenende in Schanghai Station kann Sebastian Vettel nach seinem Auftaktsieg in Melbourne auch in Asien Mercedes ärgern - oder ist Red Bull Racing der lachende Dritte? Und: Die WEC (World Endurance Championship) startet in gut einer Woche in Silverstone in die neue Saison. Wir blicken voraus und analysieren die Vormachtstellung von Porsche. Gast: Robert Lechner (ehem. Österr. Motorsportler) Motorsport 2-Rad: Viñales und Zarco die Männer der Stunde in der MotoGP Die MotoGP gastiert in Argentinien wir blicken zurück auf das zweite Saisonrennen und beleuchten, ob der MotoGP Rookie Johann Zarco - so wie in Katar - wieder die Großen ärgern kann und ob Maverick Viñales nach seinem Auftaktsieg die Erfolgswelle weitersurft. Gast: Gustl Auinger (Zwerirad-Legende, ServusTV MotoGP Experte) Talk: Das Bundesliga-Finale: Westen hui Osten pfui? Die Österreichische Bundesliga geht ins Finale: Während Salzburg kurz vor dem Titel steht und Altach Kurs auf Europa nimmt, herrscht in Wien Katzenjammer: Rapid findet sich in der unteren Tabellenhälfte wieder und die Austria hat sich aus dem Cup verabschiedet. Was läuft schief in der Hauptstadt und wo müssen die Wiener Vereine den Hebel ansetzen? Gäste: Hans Krankl (Fussball-Legende), Stefan Maierhofer (Österreich-Heimkehrer bei Mattersburg), Eddie Gustafsson (Salzburg Kult-Keeper) .