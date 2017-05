In den 80er Jahren beherrschte vor allem ein Thema die Medien: Aids. Das mysteriöse HI-Virus tötete zahlreiche Menschen in der ganzen Welt. In den meisten westlichen Ländern ist das Virus mittlerweile unter Kontrolle und die Diagnose "HIV positiv" kein Todesurteil mehr. Doch noch immer ist Aids eine unheilbare Krankheit und in vielen Teilen der Welt eine häufige Todesursache. Wie lässt sich das Virus endlich besiegen? Die "Xenius"-Moderatoren reisen nach Südafrika, das Land mit der weltweit höchsten HIV-Infektionsrate. Jeder Fünfte trägt hier das Virus in sich. Besonders betroffen: junge Mädchen. Die "Xenius"-Moderatoren Dörthe Eickelberg und Pierre Girard begleiten einen besonderen Bus, der als mobile Klinik durch die Townships von Kapstadt fährt: Der sogenannte Tutu Teen Truck ist extra auf Jugendliche ausgerichtet: In bunten Farben und mit lauter Musik bietet er neben anonymen HIV-Schnelltests auch gratis Kondome an. Die Moderatoren unterstützen Krankenschwester Dorothy und ihre Kollegen bei der Arbeit und erfahren, wie wichtig Aufklärung in Sachen Aids hier ist. Denn HIV und Aids sind nach wie vor Tabuthemen in Südafrika. Ein großes Problem dort: Viele Männer weigern sich, Kondome zu benutzen. Die einzige Kondomfabrik Südafrikas versucht mit bunten Präservativen gegen diese Abneigung vorzugehen. Mit Erfolg? Um HIV langfristig auszurotten, kann nur ein Impfstoff helfen. Davon sind die meisten Wissenschaftler überzeugt. Aber die Suche danach dauert an und noch ist kein wirksames Mittel gefunden. Grund zur Hoffnung gibt es dennoch: Wirksame Medikamente ermöglichen ein weitgehend normales Leben mit dem Virus. Ein HIV-Patient blickt zurück und erzählt "Xenius" seine Geschichte. - Das HI-Virus - Wie lässt sich das HI-Virus weltweit besiegen?