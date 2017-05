Ob Heer- oder Handelsstraßen - Wege hatten schon immer eine strategisch wichtige Bedeutung. Und auch in heutigen Zeiten würde sich ohne Asphalt, Beton, Splitt und Kopfsteinpflaster buchstäblich kaum ein Rad drehen. LexiTV besucht in dieser Ausgabe die Straßenbau-Ingenieure der Technischen Universität Dresden, die an neuen Materialien tüfteln, um kommenden Problemen Herr zu werden. Straßen und Wege - das sind auch Geschichten von Träumen, Problemen und Fernweh. Die Reise führt uns entlang von Autobahnen, Landstraßen und Pilgerwegen, erzählt vom Vorwärtskommen und der inneren Einkehr, sportlichen Herausforderungen und Urlaubsfeeling. Kleine Perlen am Wegesrand wollen entdeckt werden.