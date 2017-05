Im Krieg der Bilder - Der Fotograf Thomas Billhardt Der 1937 in Chemnitz geborene Thomas Billhardt wurde in der DDR durch seine Fotos aus Vietnam und Palästina bekannt, die heute Ikonen der Fotogeschichte sind. Bilder aus Kriegsgebieten und Elendsvierteln rund um den Globus wechseln mit Reportagen aus dem sozialistischen Arbeitsalltag. Seine Arbeiten wurden nicht nur in der DDR gedruckt. Auch internationale Magazine wie "Life", "Paris Match", "Stern" und "Spiegel" waren fasziniert. 2017 wird der Fotograf 80 Jahre alt und richtet den Blick zurück auf sein Leben. Es sei an der Zeit, die Memoiren über ein aufregendes und kontroverses Leben zu schreiben, sagt er. Warum ist er eigentlich in der DDR geblieben? Immer wieder sah er sich im Leben mit Kritik konfrontiert. "Einer wie der konnte ja raus", bekam er zu hören. Staatstreu sei er gewesen, ausgestattet mit allen Vorzügen. War das so? Mit 80 ist er bereit, sich diesen Fragen vor der Kamera zu stellen und vielleicht den Blick neu auszurichten. Was darf in Meißen "Meissen" heißen? Die Altlasten beim traditionsreichen Porzellanhersteller in Meißen wiegen schwer. Nach der Neuausrichtung folgte die Kehrtwende, weg von Parfüm, Seife und Interieur: zurück zum guten alten Porzellan. Doch gerade um das vermeintlich unverfängliche Geschirr wird nun gestritten. Genauer: Um das, was draufsteht. Jahrhundertelang besiegelte die Meissner Porzellanmanufaktur ihre Stücke mit den berühmten blauen Schwertern. Nun werden im Shop der Manufaktur auch Tassen verkauft, die schlicht "Meissen" heißen. Ein polnischer Sanitärporzellanhersteller, mit Dependance in Sachsen, der unter anderem Badezimmerfliesen unter dem Namen "Meissen Keramik" vertreibt, macht dem Staatsbetrieb diesen Namen streitig. Jetzt trafen sich beide Parteien vor Gericht. "artour" berichtet über viel zerbrochenes Porzellan und über die Frage, wer oder was in Meißen "Meissen" heißen darf. Wie die Ukulele die Welt erobert Die Beatles waren Ukulele-Fans. George Harrison meinte sogar, dass sie niemand spielen könne, ohne zu lächeln. Die Kleine mit dem speziellen Charme hat eine so grundpositive Energie im Korpus, dass sie bei Dopamin-Mangel verschrieben werden sollte. Die Ukulele macht glücklich - das sagt auch Peter Kemper. Der Journalist und Autor hat sich schon vor Jahren in den Viersaiter verliebt und hat jetzt über die kleine Ukulele ein großes Buch geschrieben, das zum Standardwerk werden könnte - in der Musikwissenschaft und in der Szene. "Wie die Ukulele die Welt erobert" ist ein Buch voller Geschichte und Geschichten, über ein Instrument, das gern mal als Spielzeug missverstanden wird. "artour" hat Peter Kemper da getroffen, wo er sich am wohlsten fühlen dürfte: im verschwitzten Proberaum eines Ukulelen-Orchesters. Die Botschafter von Eisleben - Elsterglanz im Lutherjahr Ob in Wittenberg, Eisenach, Torgau - an Luther kommt man in diesem Jahr offenbar nicht vorbei. Wirklich nicht? Ein kleines, historisch gesehen nicht ganz unbedeutendes Städtchen im Mansfelder Land hat sich entschlossen, einen beachtlichen Kontrapunkt im allgemeinen Luther-Rausch zu setzen. Luthers Geburtsstadt Eisleben hat 2017 zwei besondere Herren zu Kulturbotschaftern ernannt, die die Schönheit der Region in die Welt hinaustragen mögen: Elsterglanz. Man wolle damit die Verbreitung der Mansfelder Sprache würdigen, so die Begründung. "Grüß dich, meiner" und "Mache Eier" als Bonmots aus der Lutherstadt? Mitte April hat Eislebens Bürgermeisterin Jutta Fischer dem Duo die Ernennungsurkunden übergeben. "artour" fragt in Eisleben, wieviel Kultur und vor allem welche Kulturbotschaften in Elsterglanz stecken? "Einsamkeit und Sex und Mitleid" - Ein Film zur Lage der Nation "Einsamkeit und Sex und Mitleid" ist ein bitterböses Porträt unserer Gegenwart, einer der bemerkenswertesten deutschen Filme der letzten Jahre: Bildgewaltig und gnadenlos, grell und überzogen - und dabei verstörend dicht an der Gegenwart. - "Einsamkeit und Sex und Mitleid" - Ein Film zur Lage der Natio