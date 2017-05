Beatrice lenkt Dr. Knieströms Sitzung geschickt in eine bestimmte Richtung, um zu verhindern, dass David die Wahrheit über den Tod seines Vaters erfährt. Bei einer weiteren Sitzung mit Dr. Knieström offenbart David ihm, wie Beatrice ihn einst fast totgeschlagen hat. Knieström sieht in der Aufarbeitung der Vergangenheit die entscheidende Lösung, damit David seine durch das Trauma ausgelöste Blindheit überwinden kann. Als Oskar verhindern will, dass Desirée Claras Kollektion noch weiter zerstört, kommt es zu einer Handgreiflichkeit. Die dadurch leicht verletzte Desirée erpresst Oskar. Trotz des Schadens gibt Clara den Fashion Award nicht auf. Adrian hat Desirée als Schuldige in Verdacht, doch Oskar bestätigt ihr Alibi. Adrian bekommt jedoch einen Hinweis, dass Desirée gelogen hat, und stellt Oskar zur Rede. Ella lernt Charlotte kennen, die ihr sympathisch ist. Charlotte bekommt mit, wie Ella ein Liebesgedicht schreibt. Sie will es anonym in Williams Spind stecken, doch das misslingt ihr. Als William das Gedicht zu lesen bekommt, findet er es kitschig. Alfons entschuldigt sich bei Hildegard, weil er sie nicht in seine Überlegungen bezüglich der Adoption einbezogen hat. Sie verspricht, ihn zu unterstützen, sofern Melli einverstanden ist. Diese glaubt jedoch, dass sie nicht auf Alfons' Hilfe angewiesen ist.