Spezial Antidepressiva: wirksame Mittel nicht leichtfertig einsetzen Antidepressiva können Menschen mit schweren Depressionen helfen, aber bei unsachgemäßer Einnahme auch Probleme verursachen. Unter diesem Aspekt beobachten Experten mit Sorge, dass die Verschreibung von Antidepressiva in den letzten 20 Jahren sprunghaft angestiegen ist. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Thema der Woche Osteopathie: Hilft sie gegen Nackenschmerzen? Die Ursache von Schmerzen liegt oftmals gar nicht dort, wo man sie verspürt. Osteopathen können mit ihren Händen erfühlen, ob Schwindel und Kopfschmerzen auf ein Problem im Beckenbereich zurückzuführen sind oder Nackenschmerzen ganz woanders herrühren. Osteopathen gehen davon aus, dass alle Organe und Gewebe miteinander in Beziehung stehen. Über Faszien sind sie miteinander verbunden. Ein feines Gewebe, das Knochen, Muskeln und innere Organe quasi wie ein Netzstrumpf umhüllt. Flüssigkeitsstau, Gelenkfehlstellungen, Verletzungen oder Muskelblockaden führen danach zu vielfältigen Beschwerden im ganzen Körper. Das Gute ist, man kann sie behandeln und etwas dagegen tun. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. - Spezial - Antidepressiva: wirksame Mittel nicht leichtfertig einsetzen