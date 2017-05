Mama will schnell ihren Einkauf erledigen. Natürlich kommt ihr dabei die liebenswürdige Hilfe eines pfiffigen Jungen beim Einpacken gerade recht. Dass Mama dann mit diesem Jungen auf dem Polizeirevier landet, kann sie nicht ahnen. Aber dass dieses Zusammentreffen schließlich die gesamte Familie Voß fordert, das ist wieder einmal "typisch Mama". Konrad, so heißt der pfiffige Junge, braucht nämlich eine neue Pflegefamilie, und weil sich Mama und Konrad irgendwie sympathisch sind, Milli auch schon mit ihm zusammengetroffen ist, selbst Großvater Henry seine Erfahrungen mit dem Jungen gemacht hat und Carolines Zimmer wegen ihres Aufenthaltes in den USA sowieso leer steht, wird Konrad ein neues Familienmitglied im Hause Voß.