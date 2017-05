Eichhörnchen Frankie ist ein besonders gewitztes Exemplar seiner Gattung. Als es ihm endlich gelingt, aus der Auffangstation für Wildtiere auszubrechen und in den heimischen Wald zurückzukehren, macht er eine sonderbare Entdeckung: Sämtliche Eicheln sind wie vom Erdboden verschluckt. Und es kommt noch viel schlimmer, denn Frankie findet heraus, dass der global operierende Kosmetikkonzern A.C.O.R.N. damit sein Unwesen treiben will, um eine neue Anti-Aging-Salbe auf den Markt zu bringen. Gemeinsam mit seinen tierischen Freunden fasst Frankie einen kühnen Plan: Er will in das Zentrallager des Unternehmens einbrechen und die Eicheln zurück in den Wald zu bringen.