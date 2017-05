Die 7Z Morgen | ORF 1 | 07:30 - 07:55 Uhr | Zeichentrickserie Infos

Hildy und Grim wollen mal wieder die Herrschaft an sich reißen und hexen Zauberschuhe, die nicht mehr aufhören zu laufen. Diese verteilen sie kostenlos an alle Bewohner. Einzig Brummbär und Cobby können Jollywood nun noch retten. Original-Titel: The 7D Untertitel: Der frühe Vogel fängt den Wurm / Kurz mal schlau Laufzeit: 25 Minuten Genre: Zeichentrickserie, USA 2014 Regie: Charles Visser Folge: 29