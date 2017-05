Ob wir wollen oder nicht: Wir werden älter. Und der Trend zeigt: sogar viel älter, vor allem dank moderner Medizin und Forschung. Doch damit wir mit 80 nicht gebrechlich daherkommen, sondern fidel und gesund unterwegs sind, können wir selbst eine ganze Menge tun. Und zwar in jedem Alter. Das Thema heute bei "Xenius": Was kann ich tun, um besser alt zu werden? Und man ahnt es schon: Bewegung und Ernährung stehen ganz oben auf der Liste. Es heißt ja immer: Du bist, was du isst. Und wenn wir alt sind, muss sich dann auch unsere Ernährung ändern? Von 9 bis 99 Jahren wer braucht eigentlich was? Auf der Suche nach einer Antwort sind die "Xenius"-Moderatoren Carolin Matzko und Gunnar Mergner heute zu Besuch in einer Showküche in München. Hier kochen sie groß auf und lernen Erstaunliches zusammen mit der Drei-Generationen-Familie Evers und der Ernährungswissenschaftlerin Monika Bischoff. Sport hält nicht nur den Körper, sondern auch den Kopf fit. Aber warum ist das so? Mit 68 so fit wie sein wie ein 22-Jähriger. Das geht nicht, sagen viele. Geht doch, sagt "Xenius" und zeigt warum. - Bewegung und Ernährung im Alter _Was kann ich tun, um besser alt zu werden?