Thomas gerät über das geplante Musical zwischen alle Fronten: Johanna steigt empört aus, weil sie ihre Meinung missachtet sieht, Sherman macht Druck wegen der Standortfrage und Torben vertritt die Meinung der Kritiker zu dem Vorhaben. Als das "Heide-Echo" dann den beliebten "Salzgrund" als vermeintlich beschlossenen Standort für das Musical-Theater präsentiert, gerät Thomas öffentlich unter Druck. Helen feiert eine rauschende Eröffnung ihres Cupcake-Ladens und alle sind da: Sigrid, Swantje, Erika, Hannes, Theo, Eliane - nur Arne war seine Ausgrabung mit Dr. Busch wichtiger. Danach hängt der Haussegen bei der Familie Fries schief und es kommt zu einem weiteren, innigen Moment zwischen Helen und Peer. Hannes ist nach einem vertrauensvollen Gespräch mit Peer fast so weit, die geerbte Rösterei an Peer und damit an Grollmann zu verkaufen. Doch dann entdeckt er mit Erika frühere Geschäftsbriefe, die eine alte Feindschaft zwischen der Großrösterei und Joseph belegen.