Einsatz für Rettungshund "Rusty": Bauarbeiter in Jena unter Trümmerteilen begraben Der Rote Turm - ein Teil der Stadtmauer - ist eines der Wahrzeichen von Jena. Als das Gebäude 1995 saniert wird, kommt es zur Katastrophe. Das Außenmauerwerk gibt nach, innerhalb von Sekunden bricht der Turm in sich zusammen. 17 Bauarbeiter sind im Turm, ein Teil von ihnen wird von tonnenschweren Bruchstücken begraben. Ein verzweifelter Kampf beginnt. Drei Tage suchen Rettungskräfte mit schwerer Technik und Spürhunden nach Überlebenden. Gasexplosion in Berlin: 600 Einsatzkräften graben nach Vermissten - Einsatz für Rettungshund "Rusty": Bauarbeiter in Jena unter Trümmerteilen begraben