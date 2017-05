LexiTV widmet sich in dieser Ausgabe den menschlichen Haaren. Anfangs steht das Haupthaar im Mittelpunkt. Es wird erklärt, ob der sogenannte "Bad Hair Day", an dem sich Haare einfach nicht ordentlich frisieren lassen, Einbildung ist - oder ob es solche schlechten Tage für das Haar tatsächlich gibt. Außerdem sind in der Sendung Dresdner Forscher zu erleben, die an einem einzigen Haar ablesen können, wie viel Stress der dazugehörige Mensch in letzter Zeit hatte. Auch die Themengebiete Haarausfall, Beinenthaarung und Bartmode werden behandelt. Vorgestellt wird zudem eine vogtländische Firma, die sich dem menschlichen Zweithaar verschrieben hat, also den Perücken, Toupets und Haarverlängerungen.