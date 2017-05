Desirée ist bereit, beim Familiengericht auszusagen, damit die Ehe mit Adrian annulliert werden kann. Doch als sie herausfindet, dass Adrian und Clara heimlich ein Paar sind, behauptet sie vor dem Richter, dass Adrian vor der Ehe von dem Abgang gewusst habe. Um Clara beim Fashion Award vor ihren Intrigen zu schützen, lässt Adrian Desirée von ihrer PR-Arbeit entbinden. Beatrice verweigert Dr. Knieström die Zusammenarbeit und versucht David auszureden, dass er sich von ihm behandeln lässt. Als David begreift, dass Anjas Parfüm dasselbe ist, das Beatrice in seiner Kindheit benutzt hat, will er die Behandlung aber unbedingt fortsetzen. Ella lädt William nach der Rettung ihres Armbands auf einen Kaffee ein. Er nimmt das Angebot an, zeigt aber wenig Interesse an ihr. Als Ella erfährt, dass er eine Trennung hinter sich hat, hofft sie gegenüber Tina, dass er den Glauben an die Liebe wiederfindet - da platzt William plötzlich in das Gespräch hinein. Melli ist eifersüchtig, weil André mit Susan flirtet. Alfons macht sich Sorgen um seine Tochter und will sie finanziell abgesichert sehen. Daher schlägt er vor, sie zu adoptieren.