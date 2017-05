Geplantes Thema: - Warum wird im Internet so hemmungslos beleidigt? Das Internet ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken - man kann sich nützliche Tipps holen und diese mit anderen teilen. Die Antworten oder Kommentare, die dann rieseln, sind oft leider alles andere als hilfreich oder freundlich - sondern beleidigend. Woran das liegen könnte, erklärt Susanne Holst in "Wissen vor acht - Mensch". - Warum wird im Internet so hemmungslos beleidigt?