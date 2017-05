In vielen Familien war nach dem Krieg das Schlachtfest der Höhepunkt des Jahres. Der frühere Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, Peter Harry Carstensen, ist auf einem Hof in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Er erinnert sich an Schwarzsauer, ein Gericht aus Schweineblut, Schwarten und Nieren, das nach dem Schlachten auf den Tisch kam. Das Lieblingsgericht seiner Kindheit war aber Saure Rolle.