Lotta hat eine Stelle als Ärztin in Berlin angenommen. Gegen den Willen ihrer Tochter zieht sie in die Großstadt und kümmert sich fortan um die kleinen und großen Sorgen der Städter. Endlich ist Lotta am Ziel ihrer Träume angelangt. Doch die Metropole scheint nicht auf sie gewartet zu haben, und so gelingt es Lotta nicht einmal mit ihrem frechen Charme, die Stadt zu erobern. Auch der Widerstand ihrer Tochter Lilo macht ihr zu schaffen. Doch ist es überhaupt noch angesagt, als Frau mit Anfang 30 frech zu sein und sich, wie sie es so häufig tut, ins Leben der anderen einzumischen? Lotta muss am neuen Ort einmal mehr ihr eigenes Leben hinterfragen. Mit dem Terminkalender einer Topmanagerin bleibt eben so manches auf der Strecke. Ihren Patienten Pawlowski kann sie zwar nicht vom Selbstmordversuch abhalten, aber sie schafft es im Anschluss, ihm die schönen Seiten des Lebens eindrucksvoll zu zeigen. Und ausgerechnet mit dem marokkanischstämmigen Junis, dessen Sohn Lottas Tochter Lilo in der Schule beklaut, gelingt es Lotta am Ende in Berlin, der Heimat der Heimatlosen, einen Ort für sich zu finden.