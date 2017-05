Die Kochprofis - Einsatz am Herd Heute | RTL 2 | 20:15 - 21:15 Uhr | Realitysoap Infos

Inhalt Die 22-jährige Fabienne, ihr Vater Manfred und dessen Lebensgefährtin Karin müssen akzeptieren, dass ihre Weinbar "Net Normal" kurz vor dem Aus steht. Das stilvoll eingerichtete Lokal wurde zwar mit großem Aufwand umgebaut, doch die hier servierte Billigküche lockt kaum noch Gäste an. Die Kochprofis, diesmal unterstützt vom Fernsehkoch Stefan Wiertz, nehmen den Küchenchef Manfred ins Gebet und versuchen ihn davon zu überzeugen, dass er Gerichte mit Niveau anbieten muss. Untertitel: Net Normal in Maikammer Laufzeit: 60 Minuten Genre: Realitysoap, D 2017 Folge: 355