Findet die gute Seele von Stuttgart. Fahrt nach Farchant und lasst euch über den Tisch ziehen. Findet heraus, was ein "Turmtüter" ist. Folgt dem roten Faden bis zum Rathaus und spielt eine Partie Luderziehen. Aus welchem Fußballstadion im Pott verschwindet gern mal der Rasen? Sucht einen Hühnergott und bringt ihn zur Schleuse nach Brunsbüttel. So oder so ähnlich sind die Aufgaben, die die beiden Moderatoren Esther und André auf ihrer Schnitzeljagd durch die 16 Bundesländer lösen müssen, um am Ende jeder Folge die Schatztruhe mit ihrer Belohnung zu bekommen.