Criminal Minds: Beyond Borders Heute | SAT.1 | 20:15 - 21:15 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Verbirgt sich hinter dem gewaltsamen Ende einer amerikanischen Touristin in Mexiko ein Familiendrama? Auf den Namen des Mordopfers Jessica Wolf wurde erst vor kurzem eine Lebensversicherung mit hoher Auszahlungssumme abgeschlossen und Nutznießer dieser Versicherung ist der Eheman Daniel Wolf. Der kann das Geld sehr gut gebrauchen, denn sein Unternehmen steckt ebenso in der Krise, wie es seine Ehe tat. Der Witwer steht erst einmal im Mittelpunkt der Ermittlungen... Untertitel: Der verlorene Sohn Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2016 Regie: Jeannot Szwarc Folge: 8 FSK: 12 Schauspieler: Jack Garrett Gary Sinise Clara Seger Alana De La Garza Matt Simmons Daniel Henney Russ Montgomery Tyler James Williams Mae Jarvis Annie Funke Daniel Wolf Matthew Settle Weitere Empfehlungen