Fünf Nachwuchsrennfahrer ein Traum: Formel 1 Weltmeister werden!: Auf dem Lausitzring machen Michelle und Jannes einen großen Schritt nach vorne. Jannes landet endlich in den Top Ten, die beste Platzierung seiner bisherigen Saison. Auch Michelle liefert ihr bestes Ergebnis ab, muss aber im zweiten Rennen einen Rückschlag hinnehmen und um die Teilnahme im dritten Rennen bangen. Die glühende Hitze und Temperaturen über 36 Grad bringen Mensch und Material an ihre Grenzen. Alle sind froh, danach in die wohlverdiente Sommerpause gehen zu können. Dodo hat einen neuen Trainer und zeigt sich in seiner Sommerpause durchtrainierter und ehrgeiziger denn je. Patricija verbringt ihre Freizeit eher mit Freunden beim Shoppen als im Fitnessstudio. Paukenschlag in der Ginetta Junior Meisterschaft. Sophias Entscheidung überrascht alle. Fünf Nachwuchsrennfahrer ein Traum: Formel 1 Weltmeister werden! : Das letzte Rennen auf dem Lausitzring. Eine Hitzeschlacht auf glühendem Asphalt. Jannes kann seine tolle Form aus den ersten beiden Läufen bestätigen. Auch für Michelle, die im zweiten Rennen abgeschossen wurde und nicht ins Ziel kam, geht es mit einem guten Ergebnis in die Sommerpause. Jetzt heißt es erst einmal feiern: Michelle wird 16 Jahre alt und hat sich für ihre Freunde etwas ganz Besonderes ausgedacht. Die Kart-Racer Patricija und Dodo steigen nach ihrer Sommerpause in Kerpen, auf der Heimstrecke von Formel 1 Legende Michael Schumacher wieder in die Kart Masters ein. Patricija kommt gegen Ende der Saison immer besser in Fahrt, während Dodo sich harter Kritik ausgesetzt sieht. Jannes nutzt die rennfreie Zeit, um einem seiner Sponsoren einen Besuch abzustatten. Nichtsahnend begibt er sich dort auf eine ziemlich abgefahrene Zeitreise. Auch Sophia ist mit Papa Alex auf Reisen. Ihr Ziel der Nürburgring. Aber auf dem Weg dorthin werden die beiden von einem unerwarteten Problem ausgebremst.