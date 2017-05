Was steckt hinter dem Mordanschlag auf den Lokalpolitiker Martin Dorn? Der bei der anstehenden Wahl des neuen Oberbürgermeisters als erfolgreicher Kandidat gehandelt Dorn entgeht nur knapp einer Explosion, die durch einen Sprengsatz in seinem Auto verursacht wird. Das Cobra 11-Team Semir und Ben sucht nach dem Attentäter. Dabei steht natürlich die Frage nach dem Tatmotiv im Vordergrund und das könnte in der Vergangenheit des Opfers zu finden sein...