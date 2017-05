Der schmächtige Schulwachmann Ben will endlich seine Freundin Angela heiraten. Doch zuerst muss er den Segen von Angelas Bruder James einholen, der genau das ist, was Ben selbst gerne wäre: ein knallharter Cop. Und als solcher hält der den kleingewachsenen Verlobten seiner Schwester für eine bloße Witzfigur. Bevor James sein Einverständnis erteilt, muss Ben sich bewähren. 24 Stunden gehen sie zusammen auf Patrouille. Kann Ben bei der Verbrecherjagd zeigen, was in ihm steckt? (SV1)