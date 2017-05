Dieses Mal ist es kein Traum: Betty wacht in Tamás Bett auf. Für den jungen Vater könnte es nicht besser laufen: die niedliche Tochter im Arm und die Frau seiner Träume im Bett. Für Betty ist dieser Ausrutscher eine Achterbahn der Gefühle. Heilfroh, sich in der Klinik mit Arbeit von ihrem aufregenden Privatleben ablenken zu können, ist sie mit einer ganz eigenartigen Beziehungsgeschichte konfrontiert: Nach einem Motorradunfall hat Daniel Reese vergessen, dass er sich vor einiger Zeit von seiner Freundin getrennt zu hat. Im Gegenteil: Er ist verliebter denn je in Alexandra. Dass die Ex das Spiel mitspielt, wundert Betty fast noch mehr als Reeses Amnesie. Lizzy benimmt sich auch merkwürdig. Wieso will sie um jeden Preis dem Patienten Wäller aus dem Weg gehen und schickt Talula vor? Hat dieses Benehmen etwa auch amouröse Gründe? Zum Glück gibt es jetzt Safi, der mit seinem Kioskwagen vor der Klinik mit Leckereien und guten Ratschlägen nicht nur für das leibliche Wohl von Personal und Patienten sorgt. Umso schlimmer, dass Mechthild Puhl dem sympathischen türkischen Neuankömmling die Ursache einer Lebensmittelvergiftung anhängen will.