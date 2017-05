Teures Handy am Postweg verschwunden - wer haftet? Der Kunde eines Mobilfunkunternehmens schickte nach einer Falschbestellung das erhaltene Handy an den Anbieter retour. Doch dort kam das Gerät nie an. Es gab nämlich eine Verwechslung bei der Post und das Smartphone im Wert von mehr als 500 Euro verschwand. Trotzdem bestand der Handynetzbetreiber darauf, dass der Konsument das Gerät bezahlt. "heute konkret" geht der Frage nach, wer haftet: Die Post, das Telekomunternehmen oder vielleicht doch der Konsument? - Teures Handy am Postweg verschwunden - wer haftet?