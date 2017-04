Die attraktive Gundula Kirchner (Uschi Glas), alleinerziehende Mutter einer Teenager-Tochter (Janina Flieger), arbeitet als Kellnerin in einem idyllischen Gasthof in Kärnten, wo sie den charmanten Gutshofbesitzer Xaver Schönborn (Maximilian Schell) kennenlernt. Aus unerfindlichen Gründen unterstützt der attraktive Witwer Gundula, wo er nur kann. Xaver bietet Gundula, die mit ihrem Ex-Mann ein Hotel geführt hat, die Chance, sein Gestüt als Geschäftsführerin zu leiten. Sie greift zu - obwohl sie Angst vor Pferden hat. Dank ihrer Kompetenz erwirbt die neue Chefin schnell den Respekt aller Angestellten. Allein Xavers verwöhnte Tochter Helen (Marion Mitterhammer), die ihren Vater als Mäzen für schrille Kunstausstellungen ausbeutet, und Schwiegersohn René Kruse (Fritz Karl), der sich schon selbst als Gutsherr wähnt, sind mit Gundula nicht einverstanden. Kaum ist Xaver auf Geschäftsreise, bricht der Machtkampf aus. Als Gundula den befreundeten Tierarzt Sigi Fürstberger (Peter Simonischek) einstellt, spinnt René eine heimtückische Intrige: Er infiziert die besten Pferde im Stall mit Krankheitserregern und versucht, die Schuld Sigi in die Schuhe zu schieben, der als Trinker und Kurpfuscher gilt. Doch der Plan misslingt, worauf René nicht davor zurückschreckt, ein Feuer zu legen. Gerade noch rechtzeitig kehrt Xaver von der Geschäftsreise zurück, um Gundula aus den Flammen zu retten. Dabei bemerkt sie seinen goldenen Kettenanhänger - der das fehlende Stück zu ihrem eigenen Amulett bildet. Nun erkennt sie, dass Xaver Schönborn ihr Vater ist... 'Schätzchen' Uschi Glas ('Zwei am großen See') und Weltstar Maximilian Schell ('Die Rückkehr des Tanzlehrers') spielen die Hauptrollen in diesem bewegenden Familienmelodram.