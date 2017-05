Lecker aufs Land - eine kulinarische Reise Heute | SWR BW | 08:20 - 08:50 Uhr | Reise-und Kochmagazin Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Eine Gastgeberin bewirtet anderen Landfrauen mit einem leckeren Drei-Gänge-Menü, das mit hofeigenen Zutaten serviert wird. Jeder Gang wird bewertet und am Ende heißt es: Wer kochte das beste Landmenü? Die kulinarische Reise führt heute in die Pfalz. Isabella Stewart lädt auf ihren Biohof ein und serviert den anderen Landfrauen ein Menü mit Spezialitäten vom Hof und der Region. Untertitel: in die Pfalz zu Isabella Stewart Laufzeit: 30 Minuten Genre: Reise-und Kochmagazin, D 2015 Folge: 2 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets