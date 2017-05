Zwei Bergrettungsspezialisten aus der Schweiz bauen in Nepal eine Station zur Luftrettung auf. Bergsteiger in Not sollen auch aus großer Höhe mit Hubschraubern aus dem Himalaya gerettet werden können. Der an dem Unternehmen beteiligte Pilot Gerold Biner sowie der Rettungsspezialist Bruno Jelk von der "Air Zermatt" haben die nötige Kompetenz durch unzählige heikle Einsätze in den Alpen erworben.