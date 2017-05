Uwe Steimle ist wieder unterwegs. Auf der Suche nach Bewahrens-Werten reist der Kabarettist und Schauspieler mit seinem 312er-Wartburg durch ganz Mitteldeutschland. Vom Altmarkt in Dresden bis in die Altmark in Sachsen-Anhalt, von der Hansestadt Stendal bis ins thüringische Eichsfeld, von der Werra übers Vogtland zurück an die Elbe in Sachsen. Dabei lernt er auf den Nebenstraßen der Welt auch Menschen und Orte kennen, die ihm von den Fernsehzuschauern ans Herz gelegt wurden. Die Heimat als Weltkulturerbe - das gibt's nur in "Steimles Welt".