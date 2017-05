Aufgeregte Vorfreude bei Helen, mit Sigrids Hilfe wird der Cup-Cake-Laden zur Eröffnung herausgeputzt. Peer ist beeindruckt von Helens Kreativität. Auch Arne hat ihr volle Unterstützung zusagt, lässt sie aber im letzten Moment hängen. Hannes hat überraschend erfahren, dass er der Erbe der traditionellen Kaffeerösterei Joseph ist. Jetzt sucht er nach einem Käufer, der das Vermächtnis seines alten Weggefährten verwahrt. Erika bringt Hannes mit Peer zusammen. Schon bald ist man sich einig: Peer soll die Rösterei übernehmen. Doch dann erfährt Hannes, dass Peer für die fragwürdige Großrösterei Grollmann arbeitet. Eliane wird von Sherman zum Tanzcasting eingeladen. Theo schwant Böses: Will der Musical-Produzent sie so ins Bett bekommen? Sherman stellt allerdings professionell klar, dass er Eliane nicht anflirtet, sondern ihr eine Chance auf eine Laien-Tanzrolle im Musical geben möchte. Timo vertraut sich Gunter mit seinen Gefühlen für Britta an und bekommt überraschenden Zuspruch. Auch Carla sucht das Gespräch mit Timo, klammert zu seiner Irritierung aber das Thema Britta komplett aus.