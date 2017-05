Tatort: Quartett in Leipzig Heute | MDR | 22:05 - 23:33 Uhr | Krimi HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

In Leipzig wurde Dr. Maik Frei tot aufgefunden. Der "Alte Herr" der Burschenschaft Votania wurde hinterrücks erschlagen. Während die Hauptkommissare Ehrlicher und Kain mit den Untersuchungen am Tatort beginnen, übernehmen die Kölner Hauptkommissare Ballauf und Schenk einen Mordfall im Burschenschaftsmilieu: Am Hauptbahnhof wird die Leiche von Dr. Kuhn, ebenfalls "Alter Herr" der Votania, gefunden. Original-Titel: Tatort Untertitel: Quartett in Leipzig Laufzeit: 88 Minuten Genre: Krimi, D 2000 Regie: Kaspar Heidelbach Schauspieler: Hauptkommissar Bruno Ehrlicher Peter Sodann Hauptkommissar Kain Bernd Michael Lade Hauptkommissar Max Ballauf Klaus J. Behrendt Hauptkommissar Freddy Schenk Dietmar Bär Professor Kleist Vadim Glowna Claudia Kleist Theresa Hübchen