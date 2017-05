Die Tier- und Pflanzenwelt in Afrika ist einzigartig. In den weiten Savannen tummeln sich Arten, die nirgendwo sonst auf der Erde vorkommen. Um sie zu erhalten, gibt es auf dem Kontinent knapp 300 Nationalparks und Schutzgebiete. Doch diese Form des Naturschutzes hat einen Preis, über den nur selten berichtet wird: Es geht um nichts Geringeres als um das Schicksal der Naturvölker. LexiTV reist in die weltberühmte Serengeti und zeigt, wie diese Landschaft über Jahrhunderte von der Volksgruppe der Massai erhalten wurde - und warum man gerade sie vertrieben hat, als aus der Serengeti ein Nationalpark wurde. Doch auch andernorts ist der Naturschutz auf die Naturvölker angewiesen. So etwa in Burkina Faso, wo es ein Bauer geschafft hat, die Wüste mit einem Wald zu begrünen.