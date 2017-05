Affen ziehen seit jeher Menschen in den Bann. Denn sie sind uns unter allen Lebewesen am ähnlichsten. Tatsächlich teilen wir bis zu 98 Prozent unserer Erbanlagen mit unseren Verwandten im Tierreich. "Terra X" geht auf eine Entdeckungsreise rund um den Globus, um Primaten in freier Wildbahn aufzuspüren und zu zeigen, wie sie ihr Verhalten an ungewöhnliche Lebensräume angepasst haben. - Affenwelten (1/2): Planet der Primaten