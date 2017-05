In einem See wird die Leiche der jungen Sarah gefunden. Mit einer Gruppe Jugendlicher hat sie an einem "Geländespiel" teilgenommen - bis es zum Streit gekommen ist. Nach dem Streit sei Sarah verschwunden. Angeblich habe sie kurz zuvor ein rotes Modellflugzeug beobachtet und sei ihm gefolgt. Versuchen die Jugendlichen, ihre Schuld zu vertuschen oder hat das Flugzeug Sarah zu ihrem Mörder geführt? Karl Wagner besitzt so ein Flugzeug. Wagner gilt in der Gegend als "seltsamer Typ". Hat er etwas mit Sarahs Tod zu tun? Doch Lackspuren am Fundort führen nicht zu Wagner, sondern zu Mike Reichelt. Dieser ist bereits wegen fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht vorbestraft.